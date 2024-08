Despedida do bicho-preguiça mais longevo do planeta Morreu, aos 54 anos, no Zoológico de Krefeld, na Alemanha, Jan, o bicho-preguiça mais velho do mundo. A morte, ocorrida na semana... Revista Oeste|Do R7 28/08/2024 - 18h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 18h41 ) ‌



Morreu, aos 54 anos, no Zoológico de Krefeld, na Alemanha, Jan, o bicho-preguiça mais velho do mundo. A morte, ocorrida na semana passada, foi confirmada nesta terça-feira, 27, em comunicado do zoológico, próximo a Dusseldorf, onde Jan viveu por 38 anos.

