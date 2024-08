Elon Musk Enfrenta Anunciantes em Batalha Judicial

Revista Oeste |Do R7

O empresário Elon Musk processou anunciantes do Twitter/X, ao acusá-los de coordenar um boicote em massa contra a rede social. Essa tentativa de estrangulamento financeiro resultou em perda bilionária para a plataforma e violou as leis antitruste. O dono do Twitter/X anunciou a decisão nesta terça-feira, 6, nas redes sociais.

