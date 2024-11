Elon Musk promete cortar US$ 2 trilhões de gastos do governo norte-americano Elon Musk promete cortar US$ 2 trilhões de gastos do governo norte-americano Revista Oeste|Do R7 14/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h29 ) twitter

Elon Musk

O bilionário Elon Musk, recém-nomeado para o Departamento de Eficiência Governamental do futuro governo de Donald Trump na Casa Branca, disse que é possível cortar "pelo menos US$ 2 trilhões" dos gastos do governo norte-americano. Ele avisa que isso se dará apenas com corte de "desperdícios".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre as propostas de Elon Musk.

