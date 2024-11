Epstein canadense: bilionário acusado de abuso de menores tem imóveis apreendidos Epstein canadense: bilionário acusado de abuso de menores tem imóveis apreendidos Revista Oeste|Do R7 21/11/2024 - 21h29 (Atualizado em 21/11/2024 - 21h29 ) twitter

O bilionário canadense Robert G. Miller, acusado de abuso sexual de menores, teve dois de seus imóveis apreendidos pela Justiça do país nesta terça-feira, 19. O caso guarda muitas semelhanças com as acusações contra Jeffrey Epstein, magnata norte-americano suspeito por tráfico sexual.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional!

