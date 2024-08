Erupção do Etna: Impactos e Restrições na Itália Erupção na cratera Voragine, em 2 de julho de 2024 | Foto: Reprodução/X/Twitter O vulcão Etna, na Itália, entrou em erupção, nesta... Revista Oeste|Do R7 16/08/2024 - 22h26 (Atualizado em 16/08/2024 - 22h26 ) ‌



Vulcão Monte Etna entra em erupção na Itália

O vulcão Etna, na Itália, entrou em erupção, nesta quinta-feira, 15, o que desencadeou problemas aos moradores locais. Segundo o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia informou, as lavas geraram uma nuvem de cinzas de 9,5 km e resultaram no fechamento do Aeroporto Catania-Fontanarossa, no sul do país.

