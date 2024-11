Ex-jogador do Palmeiras volta a ser preso por acusações de estupro Ex-jogador do Palmeiras volta a ser preso por acusações de estupro Revista Oeste|Do R7 29/11/2024 - 12h10 (Atualizado em 29/11/2024 - 12h13 ) twitter

Ex-jogador do Palmeiras Jorge Valdivia

O ex-jogador de futebol chileno Jorge Valdivia, que construiu parte da sua carreira no Palmeiras, foi novamente preso no Chile depois de decisão do tribunal de apelações. Ele é acusado de estupro por duas mulheres e cumpria prisão domiciliar noturna.

