Ex-ministro da Venezuela é detido em meio a escândalo de corrupção

Agentes da ditadura de Nicolás Maduro prenderam, no último domingo, 20, o ex-ministro da Indústria e também do Petróleo da Venezuela Pedro Tellechea. A prisão ocorreu em meio a acusações de corrupção e má gestão durante seu tempo como líder da Pequiven, uma importante empresa petroquímica estatal, braço da petrolífera PDVSA. + Leia mais notícias de Mundo em Oeste As acusações contra Tellechea geraram um impacto no cenário político venezuelano. Na última sexta-feira, 18, ele havia renunciado ao cargo. Apesar das acusações, Tellechea ainda conta com o apoio de uma parte dos trabalhadores da Pequiven, que elogiam suas contribuições para a empresa em tempos de crise. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de formar parte del equipo combatiente de Gobierno, el cual me ha dejado una experiencia enriquecedora e inigualable. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración personal y junto a mi grupo… Rafael Tellechea (@TellecheaRuiz) October 18, 2024 Impactos da prisão de Tellechea na estabilidade da Venezuela Ditador Nicolás Maduro enfrenta pressão no país | Foto: Divulgação/Fotos Públicas O contexto econômico e político da Venezuela já estava instável em razão de diversas sanções impostas pelos Estados Unidos. Visto como uma figura influente, o papel de Tellechea na Pequiven era de manter a produção diante das restrições internacionais. No entanto, a prisão trouxe à tona questões sobre a eficácia de sua liderança e a real situação da empresa sob sua administração. Leia também: "Lições da Venezuela", artigo de Alexandre Garcia publicado na Edição 232 da Revista Oeste A situação política no país, especialmente depois da recente eleição, questionada pela oposição, torna-se ainda mais complexa com a prisão de Tellechea. A ditadura venezuelana enfrenta uma pressão crescente para abordar as questões de corrupção e restaurar a confiança pública nas instituições estatais. Para muitos observadores internacionais, a detenção de Tellechea é um reflexo das tensões internas e das dificuldades do regime em um cenário pós-eleitoral. Leia mais: "A agonia venezuelana", reportagem de Cristyan Costa publicada na Edição 229 da Revista Oeste O post Venezuela: ex-ministro do Petróleo é preso sob acusação de ligação com os EUA apareceu primeiro em Revista Oeste.