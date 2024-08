Ex-presidentes denunciam conivência com a ditadura de Maduro Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, discursa na Suprema Corte de Justiça, em Caracas, Venezuela (31/7/2024) | Foto: Reuters/Leonardo... Revista Oeste|Do R7 15/08/2024 - 10h56 (Atualizado em 15/08/2024 - 10h56 ) ‌



O grupo Iniciativa Democrática da Espanha e das Américas (IDEA), composto por 32 ex-presidentes, criticou, na quarta-feira 14, os governos do Brasil, Colômbia e México por "tolerar" a tentativa do ditador Nicolás Maduro de se manter no poder na Venezuela. Eles consideram isso “escandaloso” e um “ataque ao direito democrático interamericano”.

