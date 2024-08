Filhos de Ex-Presidentes Venezuelanos Exigem Respeito à Vontade Popular Um grupo composto por sete filhos de ex-presidentes da Venezuela solicitaram, por meio de uma carta, que as Forças Armadas do país... Revista Oeste|Do R7 03/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 03/08/2024 - 11h36 ) ‌



A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, e o candidato presidencial da oposição, Edmundo Gonzalez, participam de um comício de encerramento da campanha, em Carac

Um grupo composto por sete filhos de ex-presidentes da Venezuela solicitaram, por meio de uma carta, que as Forças Armadas do país respeitem a vitória do candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, e a mobilização popular dos cidadãos. O documento foi divulgado na sexta-feira 2.

