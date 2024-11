Fuga desesperada: venezuelanos enfrentam selva mortal após reeleição de Maduro Depois das eleições presidenciais na Venezuela, Darien Gap, localizado entre a Colômbia e o Panamá, virou uma das principais rotas... Revista Oeste|Do R7 18/10/2024 - 14h09 (Atualizado em 18/10/2024 - 14h09 ) twitter

Depois das eleições presidenciais na Venezuela, Darien Gap, localizado entre a Colômbia e o Panamá, virou uma das principais rotas de fuga em massa da população do país. Em meio à selva mais perigosas do mundo, os imigrantes arriscam a própria vida para escapar da ditadura de Nicolás Maduro, que vai governar em seu 3º mandato por mais seis anos. + Leia mais notícias de Mundo em Oeste Mais de 500 mil de migrantes, um número recorde, cruzaram o Darien em 2023. Desses, 65% deles eram venezuelanos, segundo a agência de notícias Associated Press. Mas, de acordo com o Ministério da Segurança do Panamá, houve um aumento acentuado de pessoas cruzando Darien Gap em 2024. Os registros mostram que 25.111 migrantes passaram pelo local no mês passado, 51% a mais que em agosto. Aproximadamente 80% deles eram venezuelanos. Eles buscam, como destino final, chegar aos Estados Unidos, onde tentariam uma vida melhor. Veja imagens da fuga em massa por meio de Darien Gap: Colombian news outlets are reporting a massive surge in migrants, mostly Venezuelans, crossing the Darien Gap in their trek northward to the United States. Just a few years ago it was almost unheard of for anyone to try to get through the Gap. There are no roads, only jungle. pic.twitter.com/P4lnyNKMXS Dr. Ben Braddock (@GraduatedBen) October 4, 2023 Fuga de população da Venezuela depois de reeleição de Maduro chama atenção global O fluxo migratório nessa região fronteiriça tem chamado a atenção global. “A repressão depois das eleições de 28 de julho de 2024 na Venezuela levou a um aumento na imigração”, disse a organização Refugees International, em um relatório. Esse documento foi baseado em dezenas de entrevistas com migrantes em estações de recepção no Panamá e na Costa Rica. Leia também: "Ditadura da Venezuela cancela passaportes de jornalistas" Desde que assumiu o posto, em 1º de julho, o presidente panamenho José Raúl Mulino prometeu conter a migração, fechando vários pontos de acesso. “As medidas (migratórias) e a retórica do governo panamenho poderiam ter desencorajado temporariamente a migração, mas não a longo prazo”, disse a organização. Ainda conforme o relatório, quando saem de Darien, os migrantes não encontram a devida ajuda humanitária do governo do Panamá. Eles enfrentam ameaça de deportação. O post Depois reeleição de Maduro, população da Venezuela foge em massa pela selva mais perigosa do mundo apareceu primeiro em Revista Oeste.