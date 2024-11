Imposto sobre flatulência: Dinamarca vai taxar criadores de gado Imposto sobre flatulência: Dinamarca vai taxar criadores de gado Revista Oeste|Do R7 26/11/2024 - 17h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h10 ) twitter

Gado na Dinamarca

A Dinamarca decidiu estabelecer um imposto inédito no mundo sobre emissões agrícolas, incluindo a flatulência do gado. Depois de longas negociações entre partidos políticos, agricultores, sindicatos, indústria e ativistas ambientais, o acordo deve gerar grandes mudanças no setor agrícola do país.

