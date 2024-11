Incidente impressionante: avião engole contêiner de bagagem em Chicago Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento em que um avião da American Airlines suga um contêiner de bagagem para dentro... Revista Oeste|Do R7 22/10/2024 - 18h28 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h28 ) twitter

Imagens de uma câmera de segurança capturaram o momento em que um avião da American Airlines suga um contêiner de bagagem para dentro de seu motor. O incidente aconteceu momentos depois que o voo vindo de Londres pousou no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, na última quinta-feira, 17. + Leia mais notícias doMundoem Oeste O avião havia parado na pista quando um motorista de carga, que carregava quatro contêineres, passou rapidamente à frente. Conforme os contêineres passavam em frente ao motor do avião, três deles se soltaram e foram puxados em direção à aeronave. Um dos contêineres foi sugado para dentro do motor e lançou pedaços de destroços pelo ar, enquanto os outros dois foram arremessados mais adiante na pista. Ninguém ficou ferido, mas a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) segue na investigação do ocorrido. CCTV Visuals : This is how the American Airlines Boeing 787-9 plane (N834AA) Number Two engine (Genx-1B) ingested an unsecured cargo container (AKE type ULD) on the Taxiway Bravo at the Chicago O'Hare International Airport (ORD) on 17 October 2024. Aircraft is grounded at the… pic.twitter.com/OtquiIWOtM FL360aero (@fl360aero) October 19, 2024 Enquanto isso, outro incidente ocorreu no Aeroporto de Chicago na terça-feira passada, 15, quando um contêiner de bagagem colidiu com um avião da JetBlue e deixou uma enorme amassadura na cobertura do motor. O incidente aconteceu quando o avião estava taxiando (deslizando na pista, sobre as rodas) em direção ao portão, depois de pousar vindo de Boston. Avião faz pouso de emergência, depois de passageira encontrar rato vivo Um voo que partia da capital da Noruega, Oslo, para Málaga, na Espanha, precisou fazer um pouso de emergência depois que uma passageira encontrou um rato vivo na sua refeição. O incidente ocorreu há pouco mais de um mês, no dia 18 de setembro deste ano. A linha aérea é operada pela companhia Scandinavian Airlines (SAS), com sede na Suécia. O pouso foi realizado no Aeroporto de Copenhague, na Dinamarca. “Temos procedimentos estabelecidos para essas situações, que incluem uma revisão com nossos fornecedores para garantir que isso não ocorra novamente”, disse o porta-voz da companhia aérea, Oystein Schmidt. A presença de ratos em aviões é uma preocupação grave no setor de aviação, já que esses animais podem roer a fiação elétrica da aeronave e comprometer a segurança do voo. Além disso, a presença de roedores pode contaminar alimentos e bebidas a bordo, porque causam doenças aos passageiros e aos tripulantes. Embora situações como essa sejam raras, segundo a SAS, as medidas de segurança são rigorosas. “De acordo com os nossos procedimentos, houve uma mudança de avião para uma inspeção”, diz Schmidt. Aeroportos e companhias aéreas examinam suas aeronaves regularmente para identificar e eliminar possíveis infestações de roedores. Na maioria dos casos, os aviões são dedetizados depois do voo em que o rato foi avistado. Leia também:“Aviões movidos a mostarda”, artigo de Evaristo de Miranda publicado na Edição 234 da Revista Oeste O post Motor de avião suga contêiner de bagagem nos Estados Unidos; veja vídeo apareceu primeiro em Revista Oeste.