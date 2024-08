Investigação em Andamento: Naufrágio de Iate na Sicília Levanta Questões de Homicídio Culposo Mike Lynch, empresário que era dono do iate, ao lado da filha Hanna, de 18 anos: mergulhadores resgataram seu corpo na última sexta... Revista Oeste|Do R7 24/08/2024 - 21h41 (Atualizado em 24/08/2024 - 21h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Hanna, de 18 anos, era filha de Mike Lynch, empresário que era dono do iate | Foto: Reprodução/Twitter/X

Um promotor italiano abriu investigação de homicídio culposo sobre as mortes do magnata da tecnologia britânica Mike Lynch e outras seis pessoas, em razão do naufrágio de um iate na costa da Sicília nesta semana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Promotor italiano quer saber se naufrágio de iate foi homicídio culposo

• Primeira vacina contra o câncer de pulmão começa a ser testada

• Real Madrid está descontente com um jogador brasileiro, diz jornal