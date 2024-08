Isaquias Queiroz Brilha Novamente e Conquista Prata em Paris Isaquias Queiroz conquistou a quinta medalha olímpica da carreira na manhã desta sexta-feira, 9. O canoísta levou a prata no C1 1... Revista Oeste|Do R7 09/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 09/08/2024 - 09h26 ) ‌



Isaquias Queiroz conquistou a quinta medalha olímpica da carreira na manhã desta sexta-feira, 9. O canoísta levou a prata no C1 1.000 e encerra sua participação na Olimpíada de Paris 2024 com pódio na terceira edição de Jogos consecutiva. O ouro ficou com o tcheco Martin Fuksa e o moldávio Serghei Tarnovschi com o bronze.

