Jornal diz que Kamala pagou US$ 1 milhão para dar entrevista a Oprah Winfrey Jornal diz que Kamala pagou US$ 1 milhão para dar entrevista a Oprah Winfrey Revista Oeste|Do R7 12/11/2024 - 17h11 (Atualizado em 12/11/2024 - 17h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kamala Harris e Oprah Winfrey

A campanha da candidata do partido democrata às eleições dos Estados Unidos, Kamala Harris, pagou aproximadamente US$ 1 milhão para Oprah Winfrey durante a disputa presidencial. É o que informa um relatório do Washington Examiner.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

De Banksy a Picasso: obras de arte falsificadas são apreendidas na Itália

Motorista atropela e mata 35 pessoas em centro esportivo na China

Fim do departamento de educação, proibição de ideologia de gênero e oração em sala de aula: o plano de Trump para o ensino