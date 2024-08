Jornalista sequestrada na Venezuela: um ato de repressão da ditadura de Maduro

A ditadura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, sequestrou, na noite de terça-feira 20, a jornalista Ana Carolina Guaita, do portal independente venezuelano La Patilla. Ela foi levada, em Maiquetía, Estado de Vargas, por agentes do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN) do regime. As informações foram relatadas pela Gazeta do Povo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.