Judoca em Foco: Acusações de Violência Doméstica Abalam Carreira Akil Gjakova, que venceu Daniel Cargni na Olimpíada, nega as acusações e promete colaborar com as investigações ao retornar para... Revista Oeste|Do R7 29/07/2024 - 15h53 (Atualizado em 29/07/2024 - 15h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Akil Gjakova, que venceu Daniel Cargni na Olimpíada, nega as acusações e promete colaborar com as investigações ao retornar para Kosovo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Judoca que derrotou brasileiro na Olimpíada é procurado por violência doméstica

• Venezuela reabre fronteira com Brasil depois de bloqueio de 1 hora

• Venezuela: entenda o que pode acontecer depois de ‘eleição’ de Maduro