Revista Oeste |Do R7

Kamala Harris e Sherrod Brown: os possíveis rivais na disputa democrata Com a desistência de Joe Biden, Sherrod Brown surge como o principal rival da vice-presidente dos Estados Unidos. O post Kamala Harris...

Com a desistência de Joe Biden, Sherrod Brown surge como o principal rival da vice-presidente dos Estados Unidos. O post Kamala Harris deve disputar com único nome pela indicação do Democrata para eleição apareceu primeiro em Revista Oeste.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.