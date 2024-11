Loja da Amazon vende todos os produtos a menos de US$ 20 para superar Shein; entenda Loja da Amazon vende todos os produtos a menos de US$ 20 para superar Shein; entenda Revista Oeste|Do R7 15/11/2024 - 19h48 (Atualizado em 15/11/2024 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Loja da Amazon

A concorrência no setor do varejo está intensa nos Estados Unidos. Por isso, a Amazon lançou recentemente o Haul, serviço de compras que limita o preço dos produtos a um máximo de US$ 20. O objetivo é desbancar varejistas de baixo custo, como Temu e Shein.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Promotoria pede prisão e inelegibilidade da líder de direita Marine Le Pen

Ditador expulsa bispo da Nicarágua por reclamação de barulho

Joe Biden desembarca em Manaus antes da Cúpula do G20