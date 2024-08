Maduro Ignora Proposta de Asilo do Panamá e Aumenta Tensão Política O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou a oferta de asilo político feita pelo presidente do Panamá, José Raúl Mulino. A... Revista Oeste|Do R7 11/08/2024 - 17h16 (Atualizado em 11/08/2024 - 17h16 ) ‌



Nicolás Maduro

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, rejeitou a oferta de asilo político feita pelo presidente do Panamá, José Raúl Mulino. A ideia do presidente panamenho era facilitar a partida do chavista para outro país a fim de permitir a transição política na Venezuela. As informações são da CNN Brasil.

