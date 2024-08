Maduro Rejeita Diálogo com Oposição e Exige Justiça A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, teme ser presa na Venezuela | Enea Lebrun/Reuters O ditador da Venezuela, Nicolás... Revista Oeste|Do R7 10/08/2024 - 11h36 (Atualizado em 10/08/2024 - 11h36 ) ‌



A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, teme ser presa na Venezuela | Enea Lebrun/Reuters

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, descartou nesta sexta-feira, 9, qualquer negociação com a líder da oposição María Corina Machado depois de comparecer à Suprema Corte do país. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

