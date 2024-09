Maduro surpreende e muda data do Natal na Venezuela O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu antecipar as celebrações do Natal para o dia 1° de outubro, ao invés do tradicional... Revista Oeste|Do R7 03/09/2024 - 13h02 (Atualizado em 03/09/2024 - 13h02 ) ‌



O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro

O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, decidiu antecipar as celebrações do Natal para o dia 1° de outubro, ao invés do tradicional 25 de dezembro.

