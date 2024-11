Mascarados com bandeiras nazistas marcham durante peça de Anne Frank nos EUA Mascarados com bandeiras nazistas marcham durante peça de Anne Frank nos EUA Revista Oeste|Do R7 13/11/2024 - 22h10 (Atualizado em 13/11/2024 - 22h10 ) twitter

Anne Frank

Cinco manifestantes mascarados, que usavam bandeiras nazistas e símbolos de supremacia branca, se reuniram para gritar insultos de ódio do lado de fora de um teatro comunitário em Howell, no Michigan, Estados Unidos, na noite do último sábado, 9. Em cartaz, era encenada uma peça sobre Anne Frank, judia alemã que morreu aos 15 anos pela perseguição nazista.

