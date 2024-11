Média de riqueza da Guiana é o dobro da chinesa Média de riqueza da Guiana é o dobro da chinesa Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h11 ) twitter

Navio-sonda para a prospecção de petróleo na Guiana

O petróleo é a causa de uma explosão de crescimento econômico na Guiana — país no extremo norte da América do Sul. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita local passou de um dos menores para o maior da região — e já chegou ao ponto de superar o da China, uma das grandes potências do planeta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional e descubra mais sobre essa impressionante transformação econômica!

