Revista Oeste|Do R7 18/11/2024 - 16h29 (Atualizado em 18/11/2024 - 16h29 )

Milei anuncia fim de imposto sobre compras feitas no exterior

O governo de Javier Milei anunciou, na última sexta-feira, 15, o fim do imposto sobre compras feitas no exterior. A medida, confirmada pelo porta-voz do governo argentino, Manuel Adorni, tem o objetivo de ampliar a abertura econômica do país, além de “fornecer aos consumidores o acesso a produtos mais em conta”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional!

