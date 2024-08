Revista Oeste |Do R7

O Legado Sombrio da Mansão de Goebbels na Alemanha Cercada de mata nativa típica do continente europeu, ao lado de um lago azul, uma mansão aos poucos se deteriora. Localizado ao...

Cercada de mata nativa típica do continente europeu, ao lado de um lago azul, uma mansão aos poucos se deteriora. Localizado ao norte de Berlim, o imóvel pertenceu a Joseph Goebbels à época do Estado nazista, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial.

