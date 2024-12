O que se passa na Coreia do Sul? Entenda o que deve acontecer no país Esta é uma semana turbulenta para a Coreia do Sul. O presidente do país, Yoon Suk Yeol, decretou Lei Marcial nesta terça-feira, 3,... Revista Oeste|Do R7 04/12/2024 - 20h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 20h49 ) twitter

Coreia do Sul

Esta é uma semana turbulenta para a Coreia do Sul. O presidente do país, Yoon Suk Yeol, decretou Lei Marcial nesta terça-feira, 3, a qual transferia o controle civil para as autoridades militares. O Parlamento sul-coreano derrubou a medida apenas algumas horas depois, mas a repercussão não acabou.

Não perca a oportunidade de entender todos os desdobramentos dessa crise política; consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

