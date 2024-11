Opep revisa para baixo a demanda global por petróleo A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu a previsão de crescimento da demanda mundial do produto em 2024. De... Revista Oeste|Do R7 14/10/2024 - 16h48 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduziu a previsão de crescimento da demanda mundial do produto em 2024. De acordo com o relatório mensal, divulgado nesta segunda-feira, 14, a nova estimativa é de 1,9 milhão de barris por dia (bpd). Isso significa uma redução de 106 mil bpd, em relação à projeção anterior. + Leia mais notícias do Mundo em Oeste A Opep reúne os 13 grandes produtores de petróleo no mundo. Os cinco países que fundaram a organização são: Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Opep+ A Opep+, por sua vez, é uma espécie de grupo expandido que agrega os 13 membros da Opep e mais dez países. Os países agregados colaboram com iniciativas da organização, mas não têm direito a voto. Países que fazem parte da Opep: Arábia Saudita; Kuwait; Irã; Iraque; Venezuela; Líbia; Emirados Árabes Unidos; Argélia; Nigéria; Angola; Guiné Equatorial; Gabão; e Congo. Países que fazem parte da Opep+: Rússia; Cazaquistão; Bahrein; Brunei; Malásia; Azerbaijão; México; Sudão; Sudão do Sul; e Omã. Diminui a demanda por petróleo em 2025 Para 2025, o cartel também diminuiu sua previsão de aumento da demanda global em 102 mil bpd. A Opep, que hoje reúne grandes produtores de petróleo no mundo, foi fundada em 1960, em Bagdá, no Iraque | Foto: Reprodução/Wirestock/Freepik Dentro da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), contudo, a demanda deve subir mais de 100 mil bpd em 2024 e cerca de 100 mil bpd em 2025. Principais responsáveis pelo aumento da oferta fora da Opep+ Ainda conforme o relatório, a oferta de petróleo por países fora da Opep+ deve crescer 1,2 milhão de bpd em 2024. Estados Unidos, Canadá, Brasil e China são apontados como os principais responsáveis pelo aumento da oferta neste ano. Para 2025, a Opep mantém sua previsão de aumento da oferta global fora da Opep+, em 1,1 milhão de bpd. O post Opep reduz previsão da demanda por petróleo apareceu primeiro em Revista Oeste.