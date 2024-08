Polêmica no Boxe Feminino: Ex-Campeão Denuncia Presença de Lutadores Masculinos

Revista Oeste |Do R7

O ex-campeão mundial de boxe István Kovács informou ao jornal húngaro Magyar Nemzet, na última sexta-feira, 2, que alertou o Comitê Olímpico Internacional (COI) de que há “homens competindo no boxe feminino desde 2022, mas nenhuma ação foi tomada”. As informações são do portal canadense Reduxx.

