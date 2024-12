Portugal realiza operação para combater tráfico de drogas do Brasil Portugal realiza operação para combater tráfico de drogas do Brasil Revista Oeste|Do R7 02/12/2024 - 17h30 (Atualizado em 02/12/2024 - 17h30 ) twitter

Operação da Polícia Judiciária de Portugal

A Polícia Judiciária de Portugal, em colaboração com a Marinha e as autoridades de Cabo Verde, realizou uma operação contra o tráfico internacional de drogas, especialmente do Brasil. A ação, denominada Ventos Elíseos, foi realizada a cerca de 900 km do arquipélago de Cabo Verde, na última semana.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para mais detalhes sobre essa importante operação.

