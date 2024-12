Presidente da Coreia do Sul resiste a tentativa de impeachment O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol enfrentou uma tentativa de impeachment no Parlamento sul-coreano, liderado pela oposição... Revista Oeste|Do R7 07/12/2024 - 13h49 (Atualizado em 07/12/2024 - 13h49 ) twitter

Presidente da Coreia do Sul anunciou Lei Marcial em pronunciamento na televisão | Foto: Reprodução/The Presidential Office

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol enfrentou uma tentativa de impeachment no Parlamento sul-coreano, liderado pela oposição, neste sábado, 7. Na votação, ocorreu um boicote dos parlamentares do Partido do Poder Popular (PPP), o mesmo do presidente.

Para saber mais sobre essa situação tensa e suas implicações, consulte a matéria completa na Revista Oeste - Internacional.

