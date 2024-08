Protesto Global: A Luta de María Corina Machado Contra a Reeleição de Maduro

Revista Oeste |Do R7

A líder da oposição na Venezuela, María Corina Machado, convocou um protesto mundial para o próximo sábado, 17, com o objetivo de contestar as eleições realizadas no país em 28 de julho. O ditador Nicolás Maduro foi declarado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), mesmo sem apresentar qualquer ata dos votos.

