Rússia diz que Assad deu instruções para ‘transição pacífica’

Rebeles comemoram a queda do regime de Assad em Damasco, capital da Síria

O governo da Rússia, do presidente Vladimir Putin, informou neste domingo, 8, que o ditador da Síria, Bashar al-Assad, seu aliado de longa data, deixou o país com instruções para membros de seu governo fazerem uma "transição pacífica". O destino do ditador ainda não é conhecido. Rebeldes tomaram Damasco, a capital síria, neste domingo, 8.

