Síria: rebeldes se aproximam de Damasco e ameaçam domínio de Assad As forças rebeldes do movimento jihadista Organização para a Libertação do Levante (HTS) avançaram ainda mais ao sul da Síria neste... Revista Oeste|Do R7 07/12/2024 - 17h48 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bashar al-Assad, sob cerco de rebeldes na Síria: Egito e Jordânia sugerem pedido de exílio ante o avanço das forças de oposição | Foto: Reprodução/Twitter/X

As forças rebeldes do movimento jihadista Organização para a Libertação do Levante (HTS) avançaram ainda mais ao sul da Síria neste sábado, 7. A guerra-relâmpago do grupo paramilitar visa a controlar a capital do país, Damasco. O HTS se opõe ao regime do ditador Bashar al-Assad, que governa o país há 24 anos.

Para entender melhor a situação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Síria: vídeos mostram derrubada de estátua de pai do ditador Assad

Morre Mark Withers, ator de Stranger Things, aos 77 anos

Presidente da Coreia do Sul resiste a tentativa de impeachment