Surfe nas Olimpíadas de Paris: Fases Finais Adiadas Novamente

As fases finais do surfe foram adiadas novamente neste sábado, 3, pelos organizadores da Olimpíada de Paris. Em princípio, as provas estavam marcadas para a manhã deste sábado; então, foram adiadas para a tarde. Mas, ainda sem condições no mar, a nova data é segunda-feira, 5.

