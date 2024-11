Tragédia em Buenos Aires: Liam Payne é encontrado morto De acordo com autoridades argentinas, Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction (também conhecida como 1D), se jogou da sacada... Revista Oeste|Do R7 17/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h09 ) twitter

De acordo com autoridades argentinas, Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction (também conhecida como 1D), se jogou da sacada do hotel CasaSur, em Buenos Aires. Payne foi encontrado morto na quarta-feira 16. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Ministério da Segurança de Buenos Aires. A polícia foi acionada depois das 17h, horário local, para lidar com uma emergência no hotel. O chamado mencionava um "homem agressivo, possivelmente sob efeito de drogas ou álcool". Na ligação, divulgada nas redes sociais, o gerente relatou que um hóspede estava sobrecarregado com drogas e álcool, destruindo o quarto inteiro. "Precisamos que você envie alguém, por favor", disse. O gerente expressou preocupação por causa da sacada no quarto. Alberto Crescenti, chefe do Sistema de Atenção Médica de Emergência (Same) da Argentina, afirmou que as circunstâncias estão sob investigação e uma autópsia será realizada. Ele mencionou que o artista caiu de uma altura de cerca de 13 a 14 metros, resultando em morte instantânea. Trajetória de Liam Payne Liam Payne fez parte do One Direction, sucesso na década passada | Foto: Divulgação/Redes sociais Nascido no dia 9 de agosto de 1993, Liam James Payne integrou a One Direction depois de participar do programa de talentos The X Factor. Durante a juventude, dividiu-se entre esportes e artes. Aos 12 anos, estreou no papel de Tony Manero em um musical de Saturday Night Fever, produzido pela Pink Productions Theatre Company. https://www.youtube.com/watch?v=ZbxM4AM3iPM=LiamPayneVEVO Com Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan e Zayn Malik, ele formou a One Direction em 2010. A banda, considerada a mais famosa da década passada, lançou sucessos como What Makes You Beautiful, Story of My Life e Best Song Ever. No grupo, Liam lançou cinco álbuns de sucesso, o que inclui Up All Night (2011) e Made in the A.M. (2015). A banda conquistou milhões de fãs ao redor do mundo. Depois do fim da banda One Direction, em 2016, Liam lançou sua carreira solo. Ele explorou um som mais voltado ao estilo pop. A primeira música solo do cantor, Strip That Down, foi lançada em 2017 e alcançou sucesso nas paradas internacionais. Vida pessoal Liam Payne também era conhecido por sua vida pessoal, o que inclui o relacionamento com a cantora Cheryl Cole, com quem teve um filho, Bear, nascido em 2017. Liam Payne e o filho, Bear, em 2017 | Foto: Reprodução/Redes sociais Ao longo de sua trajetória, o cantor utilizou a fama para apoiar diversas causas sociais, como a conscientização sobre saúde mental e apoio a instituições de caridade. + Leia mais notícias do Mundo em Oeste O post Liam Payne: ex-One Direction pulou da sacada do hotel, dizem autoridades apareceu primeiro em Revista Oeste.