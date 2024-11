Tragédia no mundo da música: Liam Payne falece aos 31 anos Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu aos 31 anos, neste quarta-feira, 16. O corpo do cantor foi encontrado no Hotel... Revista Oeste|Do R7 16/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h08 ) twitter

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu aos 31 anos, neste quarta-feira, 16. O corpo do cantor foi encontrado no Hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina, conforme apurado pela imprensa local.

