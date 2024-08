Triatleta Suíço Enfrenta Problemas de Saúde Após Nadar no Rio Sena Um atleta suíço passou mal depois de competir na prova de triatlo no Rio Sena. Três dias depois da disputa do triatlo masculino na... Revista Oeste|Do R7 03/08/2024 - 16h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 16h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

prefeita de paris anne hidalgo

Um atleta suíço passou mal depois de competir na prova de triatlo no Rio Sena. Três dias depois da disputa do triatlo masculino na Olimpíada de Paris 2024, a seleção da Suíça revelou neste sábado, 3, que um de seus triatletas está com uma infecção estomacal e não competirá no revezamento misto.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Leia mais em Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste



• Atleta passa mal depois de nadar no Rio Sena

• Atleta intersexual vence pugilista húngara por 5 a 0 e avança para a semifinal na Olimpíada

• Pugilista ‘derrotada’ por atleta intersexual vai receber prêmio como se tivesse ganhado Olimpíada