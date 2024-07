Triatlo em Paris: Campeão Olímpico Faz Meme Sobre Adiamento O excesso de coliformes fecais nas águas do Rio Sena fez competição ser adiada, e o atual campeão olímpico do triatlo não deixou... Revista Oeste|Do R7 30/07/2024 - 10h43 (Atualizado em 30/07/2024 - 10h43 ) ‌



O excesso de coliformes fecais nas águas do Rio Sena fez competição ser adiada, e o atual campeão olímpico do triatlo não deixou passar a oportunidade de ironizar a situação com um meme.

