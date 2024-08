Revista Oeste |Do R7

Ucrânia Intensifica Pressão para Negociações com a Rússia Nos últimos dias, forças militares da Ucrânia avançaram em cidades do sudoeste da Rússia, sobretudo nas proximidades de Kursk. Nesta...

Nos últimos dias, forças militares da Ucrânia avançaram em cidades do sudoeste da Rússia, sobretudo nas proximidades de Kursk. Nesta sexta-feira, 16, Kiev anunciou, contudo, que não tem interesse em tomar parte do território russo. A ação, segundo um assessor direto do presidente Volodymyr Zelensky, é forçar Moscou a abrir negociações que visem a pontos que levem ao fim da guerra entre os dois países.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Mundo: notícias e artigos - Revista Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.