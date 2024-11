Veja fotos da mansão de Richard Gere, vendida por R$ 60 milhões Veja fotos da mansão de Richard Gere, vendida por R$ 60 milhões Revista Oeste|Do R7 08/11/2024 - 12h11 (Atualizado em 08/11/2024 - 12h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marcott Studios

O ator norte-americano Richard Gere, de 75 anos, vendeu sua casa em New Canaan, Connecticut, por mais de R$ 60 milhões. O artista comprou o imóvel do cantor Paul Simon em 2022. A casa, de 1938, possui seis quartos, 11 banheiros, uma piscina, diversos jardins e uma casa de hóspedes com três quartos. Ao todo, a propriedade ocupa 13 hectares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional!

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional:

Saiba por que mais de um jogador caiu com o raio no campo de futebol no Peru

Aliados de Trump dizem a brasileiros que EUA podem ter ‘embaixador da liberdade de expressão’

Vaticano parabeniza Trump e deseja sabedoria ao novo presidente dos EUA