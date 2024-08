Venezuela: Entrega de Atas Eleitorais à Justiça Agita Cenário Político O candidato da oposição Edmundo González Urrutia e a líder María Corina Machado contestam o resultado das eleições na Venezuela |... Revista Oeste|Do R7 06/08/2024 - 07h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 07h26 ) ‌



O candidato da oposição Edmundo González Urrutia e a líder María Corina Machado contestam o resultado das eleições na Venezuela

O presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) da Venezuela, Elvis Amoroso, disse nesta segunda-feira, 5, que entregou as atas da eleição presidencial ao Supremo Tribunal de Justiça (TSJ) do país. As informações são da agência de notícias France-Presse.

