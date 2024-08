Venezuelanos Protestam Globalmente Contra Fraude Eleitoral Venezuelanos expatriados ao redor do mundo tomaram as ruas para apoiar a reivindicação da oposição de vitória na disputada eleição...

Venezuelanos expatriados ao redor do mundo tomaram as ruas para apoiar a reivindicação da oposição de vitória na disputada eleição presidencial de julho. As manifestações começaram no sábado 17 e ocorreram em várias cidades importantes, incluindo Nova York, Rio de Janeiro, Paris, Santiago, Barcelona, Madri, Cidade do México e Caracas.

