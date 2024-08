Rússia condena bailarina a 12 anos de cadeia por doação de R$ 280 para caridade na Ucrânia Ksenia Karelina, cidadã russa e americana, vivia em Los Angeles, mas foi presa em janeiro quando visitou família em Ecaterimburgo Internacional|Do R7 15/08/2024 - 08h19 (Atualizado em 15/08/2024 - 08h50 ) ‌



Bailarina Ksenia Karelina pegou 12 anos de cadeia por doar para a Ucrânia Escritório de Imprensa/Corte Regional de Sverdlovsk – 15.08.2024

A Corte Regional de Sverdlovsk, na Rússia, condenou a bailarina amadora russo-americana Ksenia Karelina a 12 anos de cadeia devido a uma doação de US$ 51,80, o equivalente a R$ 280, para a caridade na Ucrânia. A Justiça russa considerou que a artista praticou o crime de traição.

“A Corte decidiu que Karelina é culpada e a sentenciou a 12 anos de prisão numa colônia penal”, disse o juiz que coordenou o caso, segundo a agência russa de notícias Tass. A decisão foi tomada a portas fechadas e sem participação popular.

Karelina tem dupla cidadania, russa e americana, desde 2021 e vivia em Los Angeles, nos Estados Unidos. Durante uma visita à família, em Ecaterimburgo, a 1.600 km de distância de Moscou, em janeiro, a bailarina foi detida pelo crime.

Segundo a rede britânica BBC, os promotores pediram uma pena ainda maior: 15 anos de prisão. Mas a Justiça diminuiu a punição.

Acusações contra a bailarina

O serviço de segurança russo FSB acusou Karelina de levantar dinheiro para uma organização ucraniana responsável por fornecer armas para o exército do país, em guerra com a Rússia depois da invasão das tropas do Kremlin em 2022.

A Razom, instituição de caridade que recebeu o dinheiro da bailarina, disse estar ‘chocada’ com a decisão.

Karelina foi a julgamento na mesma corte em que Evan Gershkovich, repórter do Wall Street Journal, foi condenado por espionagem. Ele foi libertado no mês passado numa troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e outros países, incluindo a Rússia.