Rússia diz que EUA ‘brinca com fogo’ e que ‘3ª Guerra Mundial não afetaria apenas a Europa’ Chanceler russo criticou novamente postura de países ligados à OTAN Internacional|Do R7 28/08/2024 - 12h51 (Atualizado em 28/08/2024 - 12h55 ) ‌



Sergei Lavrov, chanceler do governo de Putin Sergey Fadeichev/Agência TASS

Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores russo, disse nesta terça-feira (27), que os Estados Unidos “brincam com fogo” ao considerar permitir que a Ucrânia ataque o território da Rússia mais intensamente com armamento ocidental. O chanceler do governo de Vladimir Putin afirmou ainda que uma eventual Terceira Guerra Mundial não ficaria restrita apenas à Europa, como informou a Reuters e outras agências internacionais.

A Ucrânia, no dia 6 de agosto, invadiu território russo, na região de Kursk, e realizou diversos ataques, passando a controlar quase 30 distritos daquela área. Putin prometeu retaliar à altura e realmente fez isso com ataques fortíssimos a Kiev e outras cidades ucranianas nos últimos dias.

Para Lavrov, o ocidente estaria “procurando problema” ao permitir que a Ucrânia receba e utilize armas de origem norte-americana, alemã, francesa e de outros países ligados à OTAN.

O chanceler russo declarou ainda que “os norte-americanos acreditam que uma Terceira Guerra Mundial, que Deus nos livre, afetaria exclusivamente a Europa. Afirmamos novamente que eles estão brincando com fogo e que são como crianças pequenas mexendo com fósforos. É uma coisa muito perigosa”.

A Rússia já falou mais de uma vez que poderia usar armamento nuclear como resposta a um ataque nuclear em seu território ou para revidar até mesmo um ataque convencional feito com equipamento fornecido por membros da OTAN. A Ucrânia não tem autorização para utilizar armas de guerra fornecida pelos pela organização militar ocidental fora de suas fronteiras.