Rússia garante ajuda, com exército e armas, em caso de ataque à Coreia do Norte Regime de Kim Jong-un acusa vizinho de invadir seu espaço aéreo e explodiu estradas como forma de retaliação Internacional|Do R7 15/10/2024 - 13h18 (Atualizado em 15/10/2024 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acordo é anunciado em meio ao aumento de tensões entre as duas Coreias Divulgação/KCNA – 20.06.2024

A Rússia fornecerá ajuda militar para a Coreia do Norte, caso o país seja atacado, segundo um tratado assinado entre os dois países. A confirmação foi dada pelo vice-ministro das Relações Exteriores russo, Andrey Rudenko.

O acordo foi firmado entre os líderes das nações, Vladimir Putin e Kim Jong-un, no dia 19 de junho e prevê a defesa de ambos os territórios.

Em entrevista para a Tass (portal de notícias estatal russo), Andrey afirmou que se caso algum ataque seja feito contra a Coreia do Norte, “todas as medidas necessárias serão tomadas de acordo com nossa legislação”.

O tratado indica que ambos os países desenvolvam a relação, respeitando a legislação de cada um e sem interferência de um dos lados em assuntos internos e outros princípios do direito internacional.

‌



No caso de uma agressão armada contra uma das nações, ambas devem, após pedido, ativar canais de comunicação para definição de estratégias, posições e medidas para “eliminar a ameaça".

Desde a última semana, a tensão entre as duas Coreias tem aumentado. Na sexta-feira (11), o país de Kim Jong-un afirmou que o vizinho invadiu o seu espaço aéreo com drones.

‌



Contudo, o Ministro da Defesa sul-coreano, Kim Yong-hyun, negou o envio e prometeu tomar atitudes militares severas caso o regime de Kim passe do limite.

Nesta terça-feira (15), a Coreia do Norte explodiu duas estradas que ligam os países e como resposta, a Coreia do Sul atirou diversas vezes na direção da Linha de Demarcação Militar (MDL, em inglês), que fica exatamente na fronteira entre os dois territórios.