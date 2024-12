Sírios têm uma oportunidade histórica para determinar o futuro do país, diz Biden Presidente americano disse que enviará representantes ao Oriente Médio e conversará com líderes da região para ‘garantir estabilidade’ Internacional|Do Estadão Conteúdo 08/12/2024 - 19h17 (Atualizado em 08/12/2024 - 19h23 ) twitter

Para Biden, queda de Assad é ato de justiça Adam Schultz/Casa Branca - 12.11.2024

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os sírios têm uma oportunidade histórica de determinar o futuro do país, em comentários breves feitos neste domingo (8), sobre a deposição do regime de Bashar al-Assad na Síria. Na avaliação de Biden, a queda de Al-Assad é fundamentalmente um ato de justiça e ele deve ser responsabilizado pelos atos cometidos durante o seu regime.

O presidente dos EUA disse, contudo, que o estado islâmico vai tentar tirar vantagem de qualquer vácuo para restabelecer suas capacidades e criar um refúgio seguro. “Não deixaremos isso acontecer”, disse. “Agora cabe a todos os grupos de oposição buscar um papel”, afirmou.

O presidente americano disse que enviará representantes ao Oriente Médio e conversará com líderes da região para “garantir a estabilidade”, assim como participação de todos os grupos sírios no processo de transição.

Ataques

Biden também afirmou que tropas dos EUA lançaram ataques aéreos contra alvos do grupo terrorista Estado Islâmico (ISIS, em inglês) dentro da Síria neste domingo (8), poucas horas após a queda do regime de Bashar al-Assad.

“Hoje mesmo, as forças dos EUA conduziram dezenas de ataques de precisão, ataques aéreos dentro da Síria, visando campos do ISIS e membros honorários do ISIS”, disse Biden, referindo-se ao Estado Islâmico. Os EUA mantêm uma força de cerca de 900 soldados no sudeste da Síria para se defender contra os combatentes do Estado Islâmico.

“Estamos cientes do fato de que o ISIS tentará tirar vantagem do vácuo”, disse. “Não vamos deixar isso acontecer.” Um alto funcionário do governo disse que os EUA atingiram 75 alvos na Síria neste domingo, usando 140 munições de aviões de guerra B-52, F-15 e A-10. Não houve avaliação imediata da operação.