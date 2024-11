Sobe para 73 o número de mortos após tempestade na Espanha Órgãos oficias ainda não sabem quantos moradores desapareceram com as enxurradas Internacional|Do R7 30/10/2024 - 13h58 (Atualizado em 31/10/2024 - 07h43 ) twitter

Cerca de 13 cidades estão sem abastecimento de água após tragédia Montagem/@BombersValencia/@zoom_earth/Threads - 30.10.2024 -

Pelos menos 73 pessoas morreram com as fortes chuvas que atingiram o sul e o leste da Espanha, na última terça-feira (29). As regiões da Comunidade Valenciana e Castilla-La Mancha foram as mais afetadas.

De acordo com o jornal El País,70 mortos são na Comunidade Valenciana, sendo 34 em Paiporta, três na cidade de Aldaia, e seis em Utiel. Outras duas são nos municípios de Cuenca e Albacete, pertencentes a Castilla-La Mancha. Um homem de 71 anos que chegou a ser resgatado em Malága, morreu no hospital.

Até o momento, não há um número exato de desaparecidos, contudo, foram registrados os sumiços de dois colombianos na região de Valência e outras seis pessoas em Albacete.

Com a força das águas, diversos carros foram arrastados e terminaram empilhados, além da lama e inundações que invadiram as ruas de diversas cidades.

Mais de mil militares da UME (Unidade de Emergência Militar), com 344 veículos, helicópteros e aviões, 200 militares do Exército, 750 guardas civis e cerca de 100 agentes da Polícia Nacional, atuam na busca por sobreviventes e na recuperação dos locais mais afetados.

Dois gabinetes de identificação de pessoas desaparecidas foram instalados em Valência.

Segundo o serviço meteorológico espanhol, as tempestades devem continuar até quinta-feira (31). As cidades de Cádiz, Jerez e toda a região da Catalunha acionaram o alerta vermelho para as chuvas que continuam a caminho.

🚨Els nombrosos desperfectes patits en el conjunt de la xarxa i instal·lacions i la impossibilitat de realitzar reparacions impedixen la reobertura del servici demà 31 d'octubre. La circulació es mantindrà interrompuda fins a un altre avís. Lamentem les molèsties pic.twitter.com/hKP6dYlP4k — Metrovalencia (@metrovalencia) October 30, 2024

Transporte

O trem AVE (Alta Velocidade Espanhola), que liga Valência a Madri, capital espanhola, ficará pelo menos quatro dias paralisado. A informação foi dada pelo ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável, Óscar Puente, em seu perfil no X (antigo Twitter).

Além da informação, o político compartilhou imagens dos estragos em um dos trechos da ferrovia. Outras linhas que circulam por Valência e conectam a região a Alicante, Múrcia, Aragão, Castilla-La Mancha e ao corredor Mediterrâneo, permanecem fechados.

Los daños en la alta velocidad entre Madrid y Valencia son importantes. Reanudar el servicio en los próximos 4 días no parece posible. Cuando tengamos un diagnóstico definitivo sobre los plazos necesarios para recomponer la línea lo haremos público. pic.twitter.com/A5lOLSShhg — Oscar Puente (@oscar_puente_) October 30, 2024

Já em Barcelona, as linhas L3, L4 e L5 do metrô foram danificadas, com o trajeto entre quatro estações totalmente fechado. A informação foi compartilhada pelo TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), empresa responsável pelo transporte na cidade.

Os portos de Valência e Sagunto, que foram paralisados na terça-feira (29), foram reabertos por volta das 11h40 e 14h, no horário local, nesta quarta-feira (30). Contudo, o porto de Gandía segue fechado.

O aeroporto de Valência, que chegou a desviar cerca de 30 voos e cancelar mais de 40, voltou a funcionar durante o dia.

Abastecimento de água

De acordo com a EMSHI (Entidade Metropolitana de Serviços Hidráulicos), 13 municípios de l’Horta Sud, que pertence à região metropolitana de Valência, tiveram o abastecimento de água interrompido, graças a danos estruturais causados pelo desastre.

Estes 13 municípios também sofrem com a falta de energia. As outras cidades da região seguem com o fornecimento normal de ambos os serviços.

A cidade de Álora, na região de Málaga, também está sofrendo com a falta de água.