Suspeitos invadem Castelo de Windsor, enquanto príncipe William e Kate dormiam com os filhos Dupla invadiu uma das áreas da propriedade e arrombou um portão para roubar uma caminhonete e um quadriciclo Internacional|Do R7 18/11/2024 - 08h58 (Atualizado em 18/11/2024 - 08h58 )

Casal estava em uma residência a cerca de cinco minutos do local do crime Reprodução/@princeandprincessofwales/Instagram - 15.06.2024

Dois homens invadiram uma residência da coroa britânica, enquanto o príncipe William, a princesa Kate e os três filhos dormiam, no dia 13 de outubro deste ano, na Inglaterra. A informação foi publicada pelo jornal The Sun.

Segundo portal britânico, os autores, que utilizavam máscaras para não serem reconhecidos, escalaram um muro de quase dois metros, durante a noite, para roubar veículos agrícolas do Castelo de Windsor, na região de Berkshire.

Os suspeitos levaram uma caminhonete e em um quadriciclo que estavam armazenados em um celeiro, dentro da fazenda chamada Shaw Farm. Para conseguirem fugir, eles arrombaram um portão de segurança com um caminhão roubado.

No momento do crime, o rei Charles e a rainha Camila não estavam na residência real. Contudo, o príncipe William e a princesa Kate dormiam na companhia dos seus três filhos, George, de 11 anos, Charlotte, de 9, e Louis, 6.

A família estava em Adelaide Cottage, residência que fica dentro do terreno do castelo, a cerca de cinco minutos do local do assalto.

Uma fonte detalhou ao jornal que os autores deviam estar observando a região há bastante tempo, pois eles sabiam que os veículos estavam guardados exatamente naquele celeiro.

Apesar de ter alarmes espalhados pela residência real, eles só foram acionados quando a dupla arrombou o portão para fugir.

O The Sun ainda afirma que os policiais armados que faziam a proteção do local foram retirados recentemente das duas entradas principais. A decisão foi tomada pelo baixo número de agentes que portam arma de fogo e para acalmar os turistas, que ficavam nervosos com a presença da guarda armada.

Um porta-voz da polícia de Thames Valley informou que foram levados uma picape preta, da marca Isuzu, e um quadriciclo vermelho. Uma investigação foi aberta e, até o momento, ninguém foi preso.