Taxista atropela assaltantes durante roubo a idosa na Argentina Motorista agiu para impedir a fuga dos criminosos, que foram presos; vítima teve lesões leves Internacional|Mellina Braga, do R7 06/11/2024 - 16h52 (Atualizado em 06/11/2024 - 16h52 )

Um dos assaltantes foi preso no local e o segundo detido horas depois, ao chegar ferido ao hospital Reprodução/X/@CarlosCurestis

Um taxista atropelou dois criminosos que roubaram a carteira de uma idosa no bairro de Flores, em Buenos Aires, na segunda-feira (4). A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da Polícia Municipal.

Tudo começou quando os dois assaltantes abordaram a mulher, uma aposentada de 77 anos, e roubaram sua carteira. Durante o roubo, a idosa tentou resistir e acabou caindo no chão. Um dos criminosos a arrastou por vários metros até que ela soltou a bolsa.

Ao ver a cena do seu carro, o taxista não hesitou e, para impedir que os criminosos fugissem, acelerou o veículo e os atropelou. De acordo com o jornal Notícias Argentinas, um dos assaltantes ficou caído no chão e foi detido pela polícia. O segundo criminoso foi preso horas depois, quando chegou ao hospital ferido.

A vítima do roubo também foi encaminhada ao hospital, onde os médicos informaram que ela sofreu lesões nos braços e pernas, mas nada grave.

Veja o vídeo completo:

🚨 Taxista embistió con su auto a dos motochorros que le robaron la cartera a una mujer y gracias a él no pudieron huir. Medalla, condecoración y reconocimiento al héroe del día, señores 👏👇 pic.twitter.com/vrgklahxrJ — Carlos Curestis (@CarlosCurestis) November 6, 2024